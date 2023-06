Les rodéos urbains font perdre le sommeil à Schaerbeek: «On se réveille en sursaut et on guette le bruit d’un accident»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela commence toujours de la même façon. Le moteur gronde, la voiture dévale à toute allure la route longue de quelques mètres suffisants pour faire crisser les pneus et tenter de rouler le plus vite possible.

Selon les témoignages et les lieux, le phénomène dure depuis des dizaines d’années sans qu’une amélioration soit constatée. Avec le retour des beaux jours, plusieurs habitants de Schaerbeek font part de leur ras-le-bol face aux nuisances sonores et à la détérioration de la qualité de vie.