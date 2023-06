L’ex-belle-fille de la baronne Ullens, tuée par Nicolas Ullens, témoigne: «Je ne cautionne pas le meurtre mais je le comprends»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 29 mars 2023, la baronne Myriam Ullens de Schooten, née Myriam Lechien, décédait en sortant de sa maison avec sa voiture. L’un des fils du baron, Nicolas Ullens, beau-fils de Mimi, l’attendait avec une arme de poing. Ses tirs ne lui ont laissé aucune chance de s’en sortir vivante. Depuis, beaucoup de choses ont été écrites et dites. Nicolas Ullens est toujours en prison. L’argent était-il le motif de ce meurtre ? On l’a dit. On l’a entendu. On l’a lu.

de videos

Pour la première fois, Caroline d’Andrea, l’ex-épouse de Gilles Lemaire, le fils de la baronne, a accepté de témoigner. Depuis Patmos (en Grèce) où, « sans le sou après mon divorce compliqué, je suis partie vivre ». Et se ressourcer. Cette Romaine, scénariste de profession, a partagé la vie de Gilles Lemaire pendant plusieurs années, dans la cité éternelle où le couple avait une maison. Le couple a eu un enfant qui est aujourd’hui majeur.

Lire aussi Reconstitution du meurtre de la baronne Ullens: «Submergé par les souvenirs et l’émotion», Nicolas Ullens a fait un «gros malaise»

La cicatrice ne guérit pas

D’une première union avec un avocat, Caroline a un autre garçon plus âgé. Ce meurtre a ravivé la plaie. « C’est comme une cicatrice qui ne guérit pas, même en apprenant la mort de Myriam. Et même si je suis, j’ose le dire, un peu soulagée. Pour mon fils aussi, et je sais qu’il m’en voudra que je dise cela, car il a été manipulé, à mon avis », explique-t-elle.

Lire aussi Manoir à Los Angeles, frais scolaires faramineux...: la vie de milliardaires du fils et de la fille de la baronne Mimi Ullens

On la sent énervée. Elle s’en excuse. À plusieurs reprises. La page n’a pas été tournée facilement : « Ce que Myriam a fait aux enfants du baron, ce n’est rien par rapport à ce que j’ai vécu. J’en ai pris plein la figure de cette femme ! » Caroline parle d’une vraie violence. « La vérité est toujours difficile à dire et à défendre. Cela vous revient comme un boomerang. Je l’ai déjà enduré et je m’attends à encore recevoir des coups ».