Thibaut Courtois vraiment blessé au genou? La photo postée par sa future épouse qui sème le doute dans cette affaire qui secoue les Diables

C’est l’affaire qui secoue les Diables rouges depuis ce dimanche. Au lendemain du partage face à l’Autriche au stade Roi Baudouin, Thibaut Courtois a refusé de se présenter à Tubize pour le rassemblement prévu après l’après-midi de libre. Le joueur du Real Madrid a également brillé par son absence à l’entraînement de ce lundi matin. La raison ? Le portier aurait été vexé du choix de Domenico Tedesco d’alterner entre lui et Romelu Lukaku pour porter le brassard de capitaine en l’absence de Kevin De Bruyne. Très touché par ce qu’il considère être un manque de reconnaissance au sein de notre plat pays, l’ancien du Racing Genk a décidé de faire l’impasse sur le déplacement en Estonie et de quitter le rassemblement national.

Ce lundi soir, Thibaut Courtois a donné sa version des faits dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux… et le portier de notre équipe nationale n’a pas hésité à s’en prendre à Domenico Tedesco ! « Cet après-midi, j’ai été surpris d’entendre la conférence de presse du sélectionneur national, dans laquelle il a donné une version partielle et subjective d’une conversation privée que nous avons eue après le match contre l’Autriche. Ce n’est ni la première ni la dernière fois que je parle à un entraîneur de problèmes liés à un vestiaire, mais c’est la première fois que ce dernier décide de le dévoiler publiquement. Je suis profondément déçu de ce comportement, et je tiens à préciser que ses déclarations ne correspondent pas à la réalité. »