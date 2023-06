Les orages vont frapper le pays ce mardi: l’IRM émet une alerte contre les orages et les fortes chaleurs

Ces orages seront localement intenses et pourront conduire à d’abondantes précipitations en peu de temps et être accompagnés de grêle et de fortes bourrasques, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). de videos Il fera chaud et lourd avec des maxima de 25 ou 26°C à la Côte ainsi qu’en Hautes Fagnes à 29 ou 30°C en Campine. Le vent sera faible à modéré, d’abord de secteur sud à sud-est, virant ensuite au secteur sud à sud-ouest.

Ce soir, des averses et des orages toucheront encore une partie du territoire et pourraient localement toujours être intenses. Cette nuit, le temps deviendra plus calme avec de larges éclaircies sur l’ouest et formation de nuages bas sur les reliefs de l’est. Les minima se situeront le plus souvent entre 14 et 19°C, sous un vent d’ouest à sud-ouest, faible à modéré dans les terres, et parfois assez fort en bord de mer.

Mercredi, de belles périodes de soleil sont probables dans le nord-ouest tandis que davantage de nuages sont à prévoir sur une bonne moitié sud est du pays. Quelques averses seront d’ailleurs possibles en Ardenne. Les maxima se situeront entre 22°C au littoral et 27°C dans le centre. Le vent sera faible à modéré d’ouest, puis il virera au nord-ouest.