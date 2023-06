Kylian Mbappé, futur Ballon d’or 2023? L’attaquant français y croit: «Je pense que je corresponds aux critères»

En tout cas, l’attaquant du Paris Saint-Germain y croit. Interrogé par nos confrères de TF1, Kylian Mbappé a évoqué cette célèbre récompense qui sera décernée le 30 octobre prochain : « Le Ballon d’or ? C’est difficile de parler d’un trophée individuel, car il faut se mettre en avant et ce n’est pas bien vu du grand public. », explique-t-il.

Kylian Mbappé a marqué hier soir son 54e but de la saison en offrant la victoire à la France contre la Grèce en match qualificatif à l’Euro 2024. L’attaquant français a ainsi fait tomber le record de Just Fontaine pour devenir le meilleur buteur français de l’histoire sur une saison. Suffisant pour gagner le Ballon d’Or ?

Et d’ajouter ensuite : « Les nouveaux critères, c’est quoi ? C’est brûler la rétine et être impactant ? Je pense que je corresponds aux critères. On verra. Ce sont les gens qui votent mais je suis toujours optimiste. »