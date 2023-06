«Elle pourrait être notre grand-mère à tous»: Olivier Véran exprime sa «vive émotion» après l’agression d’une septuagnéaire à Bordeaux

Olivier Véran a dénoncé une « violence gratuite (…) qui illustre le besoin de sécurité pour les Français » et indiqué que le gouvernement avait augmenté « plus que jamais le budget de la justice », ainsi que les effectifs des forces de l’ordre.

« Mes premières pensées vont vers cette grand-mère, la petite-fille et la famille et les amis », a déclaré le ministre sur CNews, affirmant que l’auteur de l’agression encourt jusqu’à dix ans de prison pour « violence aggravée ».

« L’exploitation vidéo par les forces de l’ordre et les déclarations d’un témoin ont permis une interpellation très rapide et la mise en garde à vue d’un suspect », a indiqué le préfet, qui « dénonce cet acte intolérable et souhaite que toute la lumière soit faite le plus vite possible ».

De source policière, « le mis en cause est Français, né en France (à Bordeaux) en 1993 ». « Il est très défavorablement connu des services de police, avec une vingtaine de mentions à son traitement d’antécédents judiciaires ».