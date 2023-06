«The Voice Belgique», saison 11: les coachs dévoilés, avec deux belles surprises

Il y a quelques semaines, la RTBF ouvrait les castings de la nouvelle saison de « The Voice », dont la date de diffusion n’est évidemment pas encore connue.

Le service public vient tout juste de dévoiler les noms de ceux qui prendront place dans les mythiques fauteuils rouges. Beverly Jo Scott et Christophe Willem rempilent. Et sont rejoints par deux petits nouveaux : Mentissa et Hatik.