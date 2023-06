La «guerre des transats» à Tenerife: Jess filme un «carnage absolu» chaque matin depuis le balcon de sa chambre d’hôtel… (vidéos)

Hier, nous vous parlions de Kenzo, le touriste que tout le monde déteste. Ce dernier a suscité l’indignation sur TikTok. La raison ? L’Écossais s’est filmé en train de réserver quatre transats à cinq heures du matin, pendant ses vacances en Turquie.

« Bonjour à tous, il est cinq heures et demie du matin. Je me suis dit, je me lève tôt ce matin. Je me suis levé et j’ai obtenu les quatre meilleurs transats, nous y voilà », explique Kenzo dans sa vidéo TikTok.