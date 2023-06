Tristan Roberti et Aurélie Sapa seront les têtes de listes pour Ecolo-Groen à Watermael-Boitsfort

Tristan Roberti, ancien échevin et actuel député bruxellois, a été désigné comme tête de liste et candidat-bourgmestre à Watermael-Boitsfort. Le duo est complété par Aurélie Sapa, cheffe de groupe Ecolo-Groen au Conseil communal qui occupera la 2e place. Âgé de 39 ans, Tristan Roberti est juriste de formation et spécialisé en droit de l’environnement et de l’urbanisme. En 2009, il était devenu le plus jeune échevin de la Région (en charge de l’urbanisme, de l’environnement et de la mobilité). Fonction qu’il occupera pendant 10 ans, avant d’être élu au Parlement bruxellois en 2019 où il assure la présidence de la commission de l’environnement.

« Watermael-Boitsfort offre un cadre de vie exceptionnel et un esprit village qui contribue à la cohésion et à ce que chacune et chacun se sente bien dans la commune. En tant que bourgmestre, mon rôle sera de préserver ce bien-être », précise-t-il.

Ingénieure de gestion, trilingue et artiste-peintre amateure, Aurélie Sapa est âgée de 24 ans. En 2018, elle était la plus jeune élue du Conseil communal. En 2020, elle a été désignée cheffe de groupe Ecolo-Groen. Elle s’est pleinement investie dans ces fonctions et souhaite poursuivre son engagement au profit de sa commune et de ses habitants. « Il est important que ma génération s’implique en politique. On est anxieux face au changement climatique, en colère face aux injustices et inégalités, inquiets de l’état de nos démocraties… C’est pourquoi nous devons nous mettre en action, partout où on peut, pour contribuer à un changement positif », indique-t-elle.

Tous les deux sont des enfants de Watermael-Boitsfort et se sont investis très jeunes dans la politique locale. Pour le parti, la relève est assurée. En effet, Olivier Deleuze avait annoncé son intention de ne pas briguer un nouveau mandat de bourgmestre. Il poussera la liste en siégeant à la dernière place. Depuis leur entrée dans la majorité communale, les écologistes ont initié et mis en œuvre de nombreux projets pour améliorer la vie des habitants de Watermael-Boitsfort : la rénovation du parc de logements et la création de nouveaux logements publics, le renforcement du soutien aux politiques sociales, la Recyclerie, les budgets participatifs, le réaménagement de la place Keym…