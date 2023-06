La très mauvaise surprise pour Eddy après avoir installé ses panneaux photovoltaïques: «Ils produisent de l’électricité, mais…»

Au final, TotalEnergies et Fluvius se renvoient la balle, et ce malgré les appels et courriels à répétition d’Eddy. « Ils ont continué à insister sur le fait que les panneaux solaires ne pouvaient pas être enregistrés en raison d’une erreur de Fluvius. Ce problème persiste. Entre-temps, nous sommes au début du mois de juin et mes panneaux solaires n’ont toujours rien donné ».