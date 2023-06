Déjà 30.000 visiteurs pour le World Of Mind à Tour & Taxis

26 % de Bruxelles

Sur les 30.000 visiteurs, 44 % viennent de Wallonie, 30 % de Flandre et 26 % de Bruxelles. Grâce aux différents niveaux de lecture du parcours, la palette des publics est elle aussi, large. Petits et grands y trouvent leur compte. Le plus jeune visiteur du WOM avait 18 mois, tandis que le plus âgé, 89 ans.