«Le système Tom Cruise»: la star de «Top Gun» racontée dans un documentaire Adulée par Hollywood, mais aussi critiquée pour son prosélytisme pour la scientologie, à 60 ans, la star de « Top Gun » reste l’acteur le plus bankable de la planète ! Photonews

Par Muriel Heymans pour Ciné Télé Revue

Hollywood l’aime à la folie, les fans passionnément, d’autres, un peu, ne parvenant pas à faire abstraction de sa foi et de son adhésion totale à la scientologie qui a fini par le desservir, mais personne ne peut rester indifférent face au talent de cet acteur hors norme. Malgré les moqueries subies pour ses choix personnels, il lui suffit d’un film, souvent des blockbusters, d’un sourire ravageur et la mission séduction est réussie à 100 %. Souvent enterrée, après plus de quarante ans de carrière, la star renaît sans cesse de ses cendres et réalise encore des prouesses inattendues, à l’image de son dernier film, « Top Gun : Maverick », qui a explosé les compteurs au box-office mondial en 2022. « Tu as sauvé les fesses de Hollywood », avait d’ailleurs lancé Steven Spielberg au traditionnel dîner des Oscars en février dernier. Et c’est loin d’être fini !

Le mois prochain sortira en salle « Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 », un septième opus très attendu et qui s’annonce dingue ! L’occasion pour la chroniqueuse de « Quotidien » Ambre Chalumeau de décrypter le sourire ultra bright de la dernière star de Hollywood, son corps figé dans le temps, ses cascades les plus folles, ses pétages de plombs mémorables et bien sûr sa filmographie incroyable.

De Los Angeles à Paris, en passant par son lycée du New Jersey, le documentaire dresse le portrait inédit de ce professionnel obsessionnel, devenu aujourd’hui l’incarnation ultime de la puissance de Hollywood et qui nous donnera encore plus envie de le retrouver bientôt sur grand écran.