Sondage: Thibaut Courtois doit-il encore être appelé à l’avenir par Domenico Tedesco chez les Diables rouges?

Thibaut Courtois a quitté le rassemblement des Diables rouges, frustré de ne pas avoir hérité du brassard de capitaine contre l’Autriche. « J’étais surpris et choqué », confiait Domenico Tedesco lundi en conférence de presse. « Thibaut a demandé à me parler après le match. Lors de cette discussion, il m’a dit qu’il s’était senti offensé et qu’il voulait quitter la sélection. », ajoutait le sélectionneur.

Le Diable rouge a ensuite contesté cette version de faits sur les résaux sociaux : « Les déclarations du coach ne correspondent pas à la réalité. » Des propos qui interrogent et qui sèment doute par rapport à l’avenir de Thibaut Courtois chez les Diables rouges. Pourtant numéro 1 incontesté, Domenido Tedesco doit-il encore convoquer le gardien du Real Madrid lors du prochain rassemblement en septembre prochain ?