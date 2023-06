Un fou du volant en Belgique: il se filme conduisant une camionnette à plus de 150 km/h… avec le pied!

On se demande ce que certaines personnes ont dans le crâne. Nos confrères flamands de HLN indiquent que la police enquête après que des images choquantes ont été publiées sur le web. Sur celles-ci, on peut y voir un jeune homme foncer à plus de 150 km/h sur la N8 entre Lierde et Brakel. L’automobiliste conduisait alors ce qui ressemble à une camionnette… avec le pied.

Sur le tronçon où la vidéo a été capturée, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. La police de Brakel indique traquer le conducteur. « Il peut être condamné sur la base des images, mais c’est au juge à en décider ».