139 emplois inoccupés à Bruxelles : un partenariat public-privé pour lutter contre la pénurie dans le secteur des assurances

« Qui dit métier en pénurie, dit belles opportunités ». C’est par ces mots que Patrick Cauwert, CEO de Feprabel, résume la problématique du manque de personnel au sein des métiers de gestionnaires en assurance. Une fonction qualifiée comme « critique » tout comme 112 autres professions en région bruxelloise. En 2022, Actiris a reçu 377 offres d’emploi liées à la profession de gestionnaire en assurance. Et, actuellement, 139 emplois sont inoccupés à Bruxelles dans le secteur. Une statistique dévoile d’ailleurs que 73% des courtiers en assurance ont du mal à recruter. En l’espace de quatre ans (période 2017-21), le nombre d’indépendants en tant que gestionnaire en assurance a diminué de 462 à 170.

Pour répondre à la demande croissante de forces vives, Bruxelles Formation, Actiris et la société Wikitree ont créé une formation de « gestionnaire en assurance ». L’objectif de cette formation de 3 mois et demi est de permettre aux chercheurs d’emploi d’apprendre les rudiments de l’assurance, ainsi que d’acquérir les connaissances minimales nécessaires pour pouvoir comprendre, commercialiser et gérer un contrat d’assurance ... avec un emploi garanti en cas de succès.

« La fonction de gestionnaire d’assurance est très vaste : elle vise tant la distribution des produits d’assurance, la production ou la modification des contrats d’assurance, la gestion et l’accompagnement de sinistres. Les domaines sont très variés : assurance vie individuelle ou assurance de groupe, assurance incendie, auto, hospitalisation, protection juridique, familiale, responsabilité civile », déclare Fabian de Bildering, director Development chez Wikitree Group.

Deux éditions L’an dernier, lors de la première édition, 10 chercheuses et chercheurs d’emploi ont terminé avec succès cette formation et ont été mis à l’emploi à la suite de leur stage en entreprise. Aujourd’hui, 7 d’entre eux sont toujours en activité avec des retours très positifs des candidats et de leurs employeurs. « La mise à l’emploi des chercheurs d’emploi bruxellois via le développement de leurs compétences est capitale pour faire progresser le taux d’emploi en Région Bruxelles-Capitale. Le succès de cette formation montre que les secteurs peuvent se reposer sur les organisations publiques pour les aider à répondre à leurs besoins », déclare Cristina Amboldi, directrice générale d’Actiris. Une deuxième édition de la formation « gestionnaire en assurances » est actuellement en cours avec 11 chercheurs d’emploi bruxellois. Une troisième session est déjà prévue dès le mois d’octobre.