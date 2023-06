«Je vais en crever»: Caroline Margeridon réagit au départ de Sophie Davant à la présentation d’«Affaire conclue»

Parmi les acheteurs dont elle était le plus proche, il y a Caroline Margeridon, présente depuis le lancement de l’émission. Nos confrères de Télé Star ont évoqué ce départ avec l’acheteuse emblématique. « Je vous le dis, si Soso part, je vais en crever. On est devenues tellement proches, on se voit encore plus dans la vie que sur les tournages », a-t-elle confié.

Et pourtant, elles étaient loin d’être copines au début : « On se disait bonjour mais ça s'arrêtait là. Et on est devenues vraiment amies, alors que moi je n'ai pas beaucoup d'amies filles, il y a environ deux ans et demi ! » Caroline Margeridon s’entendra-t-elle autant avec Julia Vignali qu’avec Sophie Davant ?