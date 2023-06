« Impossible de continuer»: la joueuse de tennis Anett Kontaveit va mettre un terme à sa carrière après Wimbledon

Anett Kontaveit quittera le tennis professionnel le mois prochain, à seulement 27 ans. L'Estonienne de 27 ans l'a annoncé dans un message sur Instagram. Anett Kontaveit a des problèmes de dos depuis un certain temps. Elle souhaite néanmoins participer à Wimbledon (3-16 juillet).

Elle écrit ainsi : « Aujourd’hui, j’annonce que je mets fin à ma carrière d’athlète. Après plusieurs visites chez le médecin et consultations avec mon équipe médicale, on m’a informé que j’avais une dégénérescence du disque lombaire dans le dos. Cela ne permet pas de s’entraîner à grande échelle ou de poursuivre la compétition. Par conséquent, il est impossible de continuer au niveau supérieur dans un domaine aussi hautement compétitif. […] Je suis prête à relever de nouveaux défis après mon dernier effort en tant que joueuse de tennis professionnel – pour profiter du match et rivaliser aussi dur que possible à Wimbledon. »