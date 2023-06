Somme-Leuze, Ohey, Couvin et Chimay interdisent de faire du feu suite à la sécheresse

Celles-ci se trouvent toutes en province de Namur et dans la Botte du Hainaut puisqu’il s’agit de Somme-Leuze, Ohey, Couvin et Chimay. Les citoyens sont invités à se renseigner sur les mesures particulières auprès des différentes administrations.

« En cette période de sécheresse de surface, les risques d’incendie en forêt et milieu naturel sont réels », prévient la cellule de crise. « 90 % des feux de forêt sont d’ailleurs provoqués par une négligence humaine. Là aussi, le bon sens est de rigueur. »

Un niveau d’alerte modéré est actuellement observé en province de Namur et du Luxembourg et notamment dans les zones de la Calestienne et Fagne-Famenne. Ce niveau devrait cependant décroître suite aux orages de ce mardi.