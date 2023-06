Une perquisition est en cours au comité d’organisation des Jeux olympiques 2024 de Paris

A quatorze mois des JO, aucune annonce d’enquête judiciaire visant le comité n’était connue à ce jour. Le Cojo « collabore pleinement avec les enquêteurs pour faciliter leurs investigations », a ajouté le comité. Une source proche de l’enquête a confirmé la perquisition à l’AFP.

Les perquisitions sont faites par l’OCLCIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales) et la BRDE, brigade financière de la police judiciaire parisienne, a-t-on appris de même source.