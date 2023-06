Ath: une ducasse totalement canon!

« J’sue de l’porte de Tournai. L’pus biau faubourg de l’ville », voilà un refrain tant entendu et chanté dans la ville d’Ath. Notamment lors de la ducasse d’août. Mais, il s’agit d’une autre ducasse qui met à l’honneur ce quartier athois, celle du Canon. Vieille d’au moins 110 ans, cette ducasse se veut festive et rappelle de hauts faits de certains habitants au 19ème siècle. « La création du comité, appelé « Les Francs de Bruges » a vu le jour en 1912 », aime se souvenir Frédéric Dautel, le président actuel. « L’association tient son nom des marins Brugeois qui venaient jusqu’au pont de Brantignies pour déposer et vendre leurs marchandises. Ils occupaient les cafés et s’exprimaient dans un patois très cru. D’où les Francs Brugeois. Mais, dans les archives de la ville, nous retrouvons des traces de la ducasse dès 1842. C’est donc un pan du patrimoine folklorique athois qui se transmet depuis plus de 150 ans. »

