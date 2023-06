30e foire du vin à Aywaille

Ce seront 41 appellations qui se côtoieront lors de cette 30e édition de la foire du vin à Aywaille. Ils émanent de 7 pays, soit l’Italie, la Grèce, le Portugal, l’Afrique du Sud, l’Arménie-Géorgie, la Belgique et la France. Cette dernière est la plus représentée puisque non moins de 10 régions seront de la fête.

La foire du vin, c’est avant tout la fidélité des visiteurs qui viennent déguster de bons vins, qui s’offrent un moment convivial, leur permettant de discuter avec les vignerons. Car, un des caractères de la foire, c’est le qualitatif des vins, la convivialité, le côté humain, sans entrer à outrance dans le commercial. C’est aussi la fidélité des vignerons. Ils sont encore deux à arborer les couleurs de la foire depuis ses débuts.