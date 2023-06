Handisport | Les sportifs de l’ELSH La Louvière continuent de s’illustrer au niveau national: «Des résultats positifs»

Seul événement de l’année qui réunit les Flamands et les Wallons en tennis de table, le championnat de Belgique handisport est l’occasion pour beaucoup de se tester face aux meilleurs joueurs nationaux. Ce fut le cas de cinq Louviérois de l’ELSH LL, qui se sont fait remarquer par leurs très bons résultats. Marc Ledoux a terminé sur la deuxième marche du podium en simple messieurs série A, mais aussi en simple messieurs open et en double messieurs aux côtés de Stéphane Marcazzani. Ce dernier a, lui, terminé troisième en simple messieurs série B, où il a été devancé d’une place par Julian Dos Santos (2e). Manu Nazet s’est adjugé une très belle troisième place en simple messieurs série C. Alors que Benjamin Marotte est le champion de Belgique en double mixte open ainsi qu’en double messieurs open. « Les résultats sont positifs pour tous », réagit Benjamin Marotte. « À titre personnel, je suis classé troisième joueur belge en simple. Je ne suis pas passé loin de passer à l’étape suivante mais le niveau était costaud. Quand on voit qu’il y avait le numéro un belge en chaise, qui a participé aux jeux paralympiques de Tokyo et qui essaie de se qualifier pour ceux de Paris. »

Des déplacements coûteux

En effet, le coût des déplacements à l’international devenant trop important, certains se limitent à deux gros événements sur l’année. C’est le cas de Benjamin Marotte, qui n’a plus été repris par la Fédération à partir de 2019. « Avec la Fédération, c’était beaucoup plus simple de voyager et surtout moins coûteux. Je n’ai plus pu bénéficier de tout ça car mon niveau a baissé et je n’étais logiquement plus repris. Désormais, si je veux participer à d’autres compétitions comme le championnat d’Europe prochainement, tout est à mes frais. Il faut savoir que je paie pour mon accompagnant et moi-même. Les trajets, que ce soit en train ou en avion, représentent les plus gros coûts. Mais je n’abandonne pas mon objectif qui est de pouvoir être de nouveau sélectionné par la Fédération. »