Ciné-débat à Chimay ce jeudi, avec la projection du film «Filles de joie»

Le dernier ciné-débat de la saison a lieu ce jeudi à 19h30 à l’Hôtel de Ville de Chimay avec la projection du film «Filles de joie», une œuvre de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich. Accueil à 19h15, entrée gratuite.

Le synopsis est le suivant : « Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles mènent une double vie. Elles se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité pour prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison close. Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa famille, pour garder sa dignité. Mais quand la vie de l’une est en danger, elles s’unissent pour faire face à l’adversité. »