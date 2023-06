«Pardon… j’ai beaucoup de mal»: Laurent Ruquier fond en larmes à la radio en évoquant le décès de Claude Sarraute (vidéo)

Ce mardi matin, on a appris le décès de la femme de lettres et journaliste Claude Sarraute, à l’âge de 95 ans.

Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé, sur RTL, sur ce décès. « Les grosses têtes de Philippe Bouvard ont révélé Claude Sarraute au grand public. Elle était journaliste au Monde mais il n’y avait que les lecteurs du Monde qui la connaissaient. Moi, je l’ai invitée à France Inter à l’époque. J’étais encore à France Inter dans les années 1990. J’ai découvert une femme formidable. Tout de suite, je lui ai dit : ’Il faut que vous me rejoigniez’. Et elle m’a rejoint », explique-t-il.

« Ça fait 30 ans que ça dure ! Enfin… que ça durait ! Car ça fait un an ou deux ans qu’elle n’était plus avec nous dans les émissions. C’était devenu difficile. Mais on a fêté tous ses anniversaires ensemble, à New York, à Cuba… Pardon… », poursuit-il, avant d’être pris par l’émotion. « J’ai beaucoup de mal parce que j’ai beaucoup de souvenirs qui reviennent. C’est une femme formidable. C’est l’une des premières femmes libres, plus féministes que l’on imagine (…) Elle avait tellement de choses à raconter. »