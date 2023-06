Suivez les plaidoiries des avocats de Salah Abdeslam au procès des attentats de Bruxelles: «Ce n’est pas parce qu’il a adhéré à l’idéologie de l’EI qu’il est responsable de tous leurs actes», déclare Me Delphine Paci

Pendant la cour d’assises en France pour les attentats du 13 novembre 2015, « ce sont des magistrats professionnels qui jugent. Il n’y a eu que deux jours et demi de délibéré. J’espère que vous serez plus long », lance Me Paci à l’adresse du jury. « Deux jours et demi qui ont amené à une peine de réclusion à perpétuité incompressible. 30 ans, ce n’est même pas l’âge qu’il avait au moment des faits. C’est une peine qu’on donne à des Fourniret, ce qui ne changeront pas et dont il faut se prémunir. »