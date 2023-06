«On a tout fait pour avoir sa peau», déclare Me Delphine Paci, l’avocate de Salah Abdeslam au procès des attentats de Bruxelles

Pendant la cour d’assises en France pour les attentats du 13 novembre 2015, « ce sont des magistrats professionnels qui jugent. Il n’y a eu que deux jours et demi de délibéré. J’espère que vous serez plus long », lance Me Paci à l’adresse du jury. « Deux jours et demi qui ont amené à une peine de réclusion à perpétuité incompressible. 30 ans, ce n’est même pas l’âge qu’il avait au moment des faits. C’est une peine qu’on donne à des Fourniret, ces criminels qui ne changeront pas et dont il faut se prémunir. »

« Premiers jours de la cour d’assises française, il se présentait comme soldat de l’état Islamique. En septembre dernier, Salah Abdeslam est électromécanicien, il a évolué », rappelle-t-elle.

« Il n’a pas fait appel à Paris. On doit interjeter appel dans les dix jours. Pourquoi ? Fatigue psychologique et il ne se voyait pas revivre une telle année, ni pour lui ni pour les victimes », avance l’avocate.

« Innocent pour Bruxelles »

« C’est terrible dans un pays démocratique de refuser le débat d’idées », soulève-t-elle en évoquant les experts qui ont témoigné en France de la radicalisation des accusés. Le seul courant exposé étant celui de la violence intrinsèque de l’islam et que la radicalisation est d’office islamiste. Or d’autres courants d’idées pensent la radicalisation comme un objectif en soi, l’islam n’étant qu’un prétexte au même titre que l’écologie pourrait l’être.

« Les droits de la défense ont été malmenés durant ce procès. Le président de la cour d’assises spécial reçoit la légion d’honneur après le procès, bonjours la séparation des pouvoirs. Comment la vérité judiciaire aurait-elle pu éclater alors que les attentes de la société dépassaient le cadre du judiciaire ? »

« Ici en Belgique, le droit a fini par l’emporter sur les dérives sécuritaires : le box, les fouilles même si on a du mal à faire appliquer. C’est quoi l’État de droit ? C’est ce qui nous permet de nous prémunir de l’autoritarisme. C’est ce qui permet de délier les langues. Quand les choses deviennent difficiles, c’est là qu’il faut s’accrocher. »

« Lui, il a parlé avec son cœur, il a été parfois maladroit, il réapprend à tâtons. C’est un grand procès aussi par la qualité des témoignages de contexte où le débat d’idées a été permis. Pourquoi est-ce important ? Car Abdeslam est innocent pour Bruxelles », martèle-t-elle.

« Je ne prends pas la défense de l’EI, certainement pas. Mais je ne comprends pas pourquoi on élude les éléments contextuels, on ne l’a pas fait pour les procès corse, basque, etc., pourquoi le faire pour le terrorisme ? Le terrorisme, ce n’est pas une invention des islamistes. Ce n’est pas légitimer de le dire mais ça permet de comprendre. Les raisons pour lesquelles des jeunes se radicalisent. »

« Il faut arrêter d’enlever aux accusés la compréhension des raisons géopolitiques. Il y a des raisons individuelles, des réalités de quartier, sociologiques aussi. Il n’y a pas de généralités mais des parcours individuels. On ne peut accepter la binarité en refusant toute la complexité des parcours. »

« Les faits pour lesquels il a participé à Paris sont ce qu’ils sont. On ne revient pas dessus. Mais ce n’est pas parce qu’il a adhéré à l’idéologie de l’EI qu’il est responsable de tous leurs actes », poursuit-elle.

« Une soupe judiciaire »

L’avocate poursuit. Me Paci évoque la déloyauté du parquet fédéral lors des enquêtes, notamment avec le saucissonnage du présent dossier. À l’époque, il y a trois enquêtes : une pour les attentats du 13 novembre, pour la fusillade de la rue Dries et celle du 22 mars 2016.

« Le parquet fédéral est le seul à pouvoir prendre connaissance des trois enquêtes. Et les procureurs fédéraux versent des pièces d’une enquête à une autre. Entre les attentats de Bruxelles et la rue du Dries, il y a un lien évident. Mais pas si évident puisqu’on ne joint pas les dossiers. Je m’interroge, pourquoi avoir voulu juger Abdeslam pour la rue du Dries ? C’est une procédure hors des clous, on a tout fait pour avoir sa peau », fustige la toge noire.

Me Delphine Paci pointe ensuite les erreurs factuelles évoquées par un avocat des parties civiles, celle de Me Jean-Philippe Mayence. « Ce n’est pas un reproche, c’est un constat : il n’était pas là pendant les débats. Mais le parquet, lui, l’était. Dans son réquisitoire, il y a un amas de contre-vérités. Si c’est involontaire, c’est gravissime. Si c’est volontaire, ça l’est tout autant ».

« Voici quelques exemples : le parquet vous dit qu’Ahmed Dahmani (proche d’Abdeslam et impliqué dans le 13 novembre, NDLR) est arrivé sans souci en Syrie mais il n’y a jamais été. Ahmed Dahmani n’est jamais parti en Syrie. Il a été arrêté en Turquie avant, jugé et condamné à huit ans en Turquie et condamné par défaut à Paris mais il n’est jamais arrivé en Syrie. »

« Le nombre d’armes dans la planque de la rue du Dries : au moment de l’interception, il y a deux armes. L’une dans l’appartement, l’autre dans la rue de l’Eau (abandonnée dans la fuite d’Abdeslam et d’Ayari, NDLR), pas trois. Ce ne sont pas des erreurs sans conséquences », précise-t-elle rappelant que le parquet place une arme dans les mains d’Abdeslam, ce 15 mars 2016.

« Il n’y a pas d’empreintes d’Abdeslam dans la rue du Dries, ni sur les chargeurs. Faux. L’erreur de Me Mayence est d’avoir fait confiance au réquisitoire du parquet, peut-être était-ce un peu naïf », tacle-t-elle.

« J’ai passé plus de temps à vérifier ce qui était faux dans ce qu’on vous a présenté dans le réquisitoire plutôt qu’à préparer ma plaidoirie. Fouiller dans 350 cartons, c’est long », ironise Me Paci en poursuivant l’exposé des erreurs factuelles.

« On prend des bouts d’audition, on les met en lien avec des objets et on vous sert une soupe judiciaire. Je n’ai rien entendu en termes de démonstration. On vous bassine avec l’individualisation des poursuites et pourtant on utilise des « on », « la cellule », des « ils ». Finalement, savez-vous de qui on parle ? », plaide-t-elle, entre autres.

« Le risque est grand, l’envie de vengeance est imposante. Le parquet vous a fait la démonstration tout au long de ce procès que l’exactitude des faits n’est pas une priorité pour lui », lance Me Paci avant de revenir sur la radicalisation de son client.

« Petit gars de Molenbeek »

« Il regarde des vidéos avec son frère Brahim (un des kamikazes du 13 novembre, NDLR) : des Palestiniens persécutés, des femmes et des enfants victimes des atrocités de différents régimes… Barack Obama déclarait que l’Occident interviendrait si Bachar Al-Assad franchissait la ligne rouge de l’utilisation d’armes chimiques. Ce qui fut le cas et l’Occident ne fera rien », soulève l’avocate.

« II y a sa culpabilité. Ça peut paraître choquant de parler de la culpabilité de Salah Abdeslam. Mais quand on se sent impuissant, on se trouve dans un inconfort difficile. Ce n’est pas insensibilité qu’il s’est engagé sur cette voie mais par sensibilité pour les autres. À Bruxelles, il conteste. « Ce ne sont pas mes victimes », vous dit-il. »

« C’est un petit gars de Molenbeek qui s’est radicalisé, qui a suivi son frère. Il y a un débat interne en lui vous dit un expert. Il est tiraillé entre ce gamin de Molenbeek et le soldat de l’EI. L’expert dira aussi qu’il était sûrement plus déterminé lors de la commission des faits que lorsqu’il l’a vu. Au contraire, Osama Krayem dira de lui, après le procès de la rue du Dries, qu’il l’est davantage. « 10/10 pour la radicalisation ». Ces conditions de détention ont participé à sa radicalisation, l’expert déclare que cela est possible également », conclut l’avocate en laissant place à son confrère Me Michel Bouchat.

L’avocat, après une énième introduction sur la présomption d’innocence, est revenu sur les éléments retrouvés dans la planque de la rue du Dries, que le duo de pénaliste ne considère pas comme un « logement conspiratif », soit un endroit où l’on prépare une action terroriste.

« Il ne suffit pas d’affirmer quelque chose comme la preuve de je-ne-sais-quoi. Il faut que cette preuve soit pertinente, constante quant au fondement de la culpabilité de l’accusé, à savoir sa participation à des assassinats dans un contexte terroriste. Certains étaient dans les planques, les fréquentaient et pourtant le parquet fédéral ne demande plus la culpabilité de ces accusés concernant les assassinats », évoque Me Bouchat.

« Dans la rue du Dries, il n’y a pas d’objets litigieux comme l’affirme le parquet fédéral. Il y a une bonbonne de gaz, qui sert à alimenter une gazinière à gaz comme le démontre l’examen des photographies. Un rouleau a pâtisserie, qui n’a d’ailleurs pas servi, aucune trace dessus, et dans le frigo il y avait des œufs, de la farine, du beurre. Aucun de ces ingrédients ne sert à la fabrication de TATP. Les feux d’artifice étaient emballés dans leur emballage plastique d’origine, encore fermé. Les deux détonateurs découverts n’ont aucun point identique avec ceux découvert après le 22 mars 2016 », cite-t-il sur base des procès-verbaux des policiers.

« Le matériel découvert dans la rue du Dries n’est pas compatible avec les faits de Maelbeek et de Zaventem », je cite la juge d’instruction. On y a retrouvé des ADN mixtes : Hadfi et Brahim Abdeslam, pourtant décédés le 13 novembre 2015. Des empreintes correspondantes à Abaaoud. Mais vous n’avez pas accès au dossier de la rue du Dries », souffle-t-il fustigeant à son tour le « saucissonage du dossier ».

« Pas de préparatif »

« Les lettres retrouvées, trois lettres aux proches d’Abdeslam, sont clairement liées à ce qu’il a fait à Paris. Ces lettres sont étrangères aux faits que pour lesquels vous êtes saisis. Un laptop est saisi le 15 mars 2016 dans le cadre de l’enquête du dossier de Paris, pas des attentats de Bruxelles, mais vous n’y aurez pas accès non plus. Mais les éléments d’enquête me permettent d’affirmer que Laachraoui en était l’utilisateur, voire le propriétaire, comme celui retrouvé dans une poubelle de la rue Max Roos », ajoute-t-il entre autres.

« L’ordinateur de la rue du Dries n’a pas été utilisé dans le cadre des attentats de Bruxelles, écrit le juge d’instruction. L’ordinateur n’a pas été connecté à un réseau wi-fi, bien qu’il y ait une tentative de connexion.

« Il y a un dossier « Salah » sur l’ordinateur : son contenu n’est lié à aucun élément de préparation des attentats. Il n’est pas concerné par un projet d’attentat, il ne s’y intéresse pas. »

Le pénaliste avance qu’il n’y a aucun lien entre Abdeslam et Bayingana, aucun avec Ali el Haddad Asufi.

« Si Belkaïd n’est pas concerné dans les attentats de Bruxelles, comment voulez-vous qu’Abdeslam et Ayari le soient ? », questionne Me Michel Bouchat.