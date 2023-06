Quatre jeunes Ukrainiens enregistrés en Wallonie victimes d’un terrible accident: un mort et trois blessés graves, le véhicule s’est brisé en deux...

Voici pourquoi les dashcams peuvent vous sauver la mise en cas d’accident Les images peuvent vous servir de preuve lors d’un accident sur la route, mais aussi lorsque votre voiture est garée

Belga

Par Yannick Hallet Journaliste à la Rédaction générale

En France, les ventes de dashcam ont augmenté de 30 % depuis le début de l’année, signe d’un intérêt croissant (lire ci-contre). Benoît Godart, le spécialiste de la sécurité routière de l’Institut Vias, en a une depuis une dizaine d’années.

Et ces derniers jours, elle a bien failli lui servir à deux reprises : « J’étais sur la première bande du ring de Bruxelles qui donnait l’impression de mieux rouler. Un conducteur de la deuxième bande va voulu s’insérer alors que j’étais probablement dans son angle mort. J’ai dû freiner sec pour l’éviter. J’aurais pu utiliser les images de la dashcam si une collision s’était produite et qu’il avait contesté sa responsabilité ».

de videos

Dans le second cas, un motard a doublé par la droite alors que Benoît Godart s’apprêtait à tourner à droite sur une bande de sortie. Là aussi, l’accident a été évité de justesse. L’analyse de la vidéo aurait permis de démontrer la mauvaise position adaptée par la moto. « Dans ce cas-ci, l’idéal aurait été d’avoir une seconde caméra à l’arrière couplée avec la dashcam située à l’avant », souligne notre interlocuteur.

Même les appareils bas de gamme disposent d’une netteté d’image suffisante pour étayer sa version des faits. Imaginée à la base en Russie pour éviter les contestations des assurances en cas de conflit ou d’accident, la dashcam présente un intérêt même si le véhicule est stationné. Certains modèles continuent à fonctionner une heure ou d’avantage après l’arrêt. On peut ainsi identifier grâce à sa plaque le véhicule qui érafler la carrosserie en se garant sur le parking du magasin. Une tentative d’effraction dans l’habitacle pourrait aussi être filmée partiellement.

« L’heure et la vitesse de la voiture sont automatiquement enregistrées sur les images. On peut ainsi prouver que l’on ne roulait pas trop vite malgré les déclarations de la partie adverse. L’appareil n’a pas besoin d’être manipulé en roulant. Tout est automatique », relève Benoît Godart. Dernier cas de figure possible, l’automobiliste qui a été flashé dans un chantier parce qu’il avait accéléré à cause du camion qui le talonnait. Il pourrait tenter de justifier son excès de vitesse devant le juge.

« Il ne faut pas se transformer en justicier de la route et balancer sur les réseaux sociaux la moindre infraction filmée par sa dashcam. Ce n’est pas le but », souligne le spécialiste. Par contre, les images pourront être utilisées si on est témoin d’un délit de fuite. Les images peuvent être facilement téléchargées sur son smartphone afin d’être transférées à la police.