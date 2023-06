50 femmes du CPAS de Schaerbeek ont participé au programme Miriam

À Schaerbeek, 50 femmes ont pu prendre part à ce programme durant une année, accompagnées par quatre coaches. Le cycle d’une année se terminant en ce mois de juin, chacune d’entre elles a reçu ce lundi 19 juin un certificat attestant de sa participation au programme, remis par Karine Lalieux (PS), ministre fédérale en charge de l’Intégration sociale, et Sophie Querton (LB), présidente du CPAS de Schaerbeek.

Le programme Miriam consiste en une approche holistique qui s’intéresse à tous les domaines de la vie des mamans solos (éducation des enfants, logements, emploi, alimentation, santé…). L’accompagnement est assuré d’une part de manière individuelle, par le biais d’un coaching personnalisé ciblé sur des objectifs spécifiques aux mamans, et d’autre part de manière collective au travers d’activités de groupe.

Pour Sophie Querton, « le programme Miriam est un outil qui fait ses preuves car durant cette édition 2022-2023, nous avons pu constater que 100 % des participantes ont retrouvé de la confiance en elles tandis que 60 % d’entre elles ont repris le chemin du travail en entamant une formation ou en se lançant dans un projet d’entrepreneuriat. Le CPAS n’est pas une destination mais bel et bien une étape par laquelle on passe pour pouvoir mieux redémarrer par après. Et Miriam est là pour aider les mamans solos à repartir du bon pied ! »