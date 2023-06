Elio Di Rupo remercie l’ambassadrice d’Oman pour la libération d’Olivier Vandecasteele

«Le rôle de médiateur de Oman dans les négociations pour la libération de notre compatriote a été particulièrement précieux. Nous lui en sommes très reconnaissants», a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Au cours de leur entretien, le ministre-président régional et l’ambassadrice ont également fait le point sur la coopération entre les deux pays. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leurs collaborations et les opportunités économiques et universitaires entre leurs institutions respectives.