Assises deLiège: Fatlinda Bungu ne voulait pas se séparer de Shqiprim Avdyli, selon la famille de la victime

Le frère de Fatlinda Bungu a précisé devant le jury attendre que la justice soit rendue avec sérénité, certain que la police a effectué une enquête sérieuse et que les débats se déroulent sans incident. «Ce n’est pas à nous de décider de la culpabilité, mais nous avons notre idée et nous pensons qu’il est bien l’auteur des faits. Nous attendons le verdict avec la satisfaction de voir que le travail est fait avec les attentions nécessaires», a-t-il insisté.

La mère de Fatlinda Bungu a, elle, indiqué que sa fille était une femme douce avec sa famille et qu’elle avait bon cœur. Elle avait un caractère affirmé et il lui arrivait de se fâcher rapidement. Mais après chaque dispute, elle revenait facilement vers les gens avec qui elle était brouillée.

La mère de la victime a aussi précisé qu’elle avait déjà constaté des traces de rougeurs sur les poignets et le cou de sa fille. Fatlinda Bungu manifestait parfois son mécontentement parce que Shqiprim Avdyli envoyait son argent au Kosovo.

La famille a aussi confirmé qu’après les faits, Shqiprim Avdyli avait affirmé que son épouse était morte d’une cause naturelle. Alors qu’il avait quitté la Belgique, une réunion entre lui, sa famille et certains membres de la famille de la victime avait été organisée près de la frontière allemande. Shqiprim Avdyli aurait donné 3.000 euros pour payer les funérailles de Fatlinda Bungu. Il avait peur de revenir en Belgique et redoutait de ne pas pouvoir assister à ses funérailles au Kosovo.

Le père de Fatlinda Bungu l’a décrite comme une fille respectueuse, qui aimait la vie, ses parents et ses enfants. Il a confirmé que l’ambiance dans le couple de sa fille semblait s’être dégradée et que des disputes éclataient, mais jamais Fatlinda Bungu n’avait évoqué avec ses parents l’idée d’une séparation. Le père a assuré qu’il n’est pas possible qu’une autre personne que Shqiprim Avdyli puisse avoir tué sa fille.