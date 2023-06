Voici les quatre joueurs belges nommés pour le Golden Boy Award

Quatre joueurs belges figurent dans la liste des 100 joueurs nommés pour le Golden Boy Award, le trophée du plus grand talent de football âgé de moins de 21 ans décerné chaque année par le journal sportif italien Tuttosport.

Deux joueurs jouent en Pro League : Zeno Debast (Anderlecht) et Arthur Vermeeren (Antwerp). Romeo Lavia (Southamtpon) et Johan Bakyoko (PSV) sont également présents. Parmi les grands noms internationaux, on retrouve notamment Jamal Musiala (Bayern Munich), Jude Bellingham (Real Madrid) ou encore Gavi du FC Barcelone.