Talya, mortellement mordue par un Amstaff à Strépy: sa maman écope d’un an de prison avec sursis

Mort de Talya, 8 ans, à Strépy: la SPA veut sauver Iron, l’Amstaff qui était encore un chiot à l’époque des faits La Cour d’Appel de Mons se prononce ce mardi sur le sort de la maman de la petite Talya décédée en 2021. Elle devrait aussi dire si Iron, chiot Amstaff au moment du décès, sera ou non euthanasié. La SPA La Louvière manifestera pour sauver Iron.

Iron, âgé de deux ans et demi maintenant, fait l’unanimité au sein de la SPA, qui l’héberge depuis septembre 2021. - C.Lo.

Par Cedric Lobelle

Ce mardi, sur le coup de 12h30, la justice montoise se penchera à nouveau sur l’affaire Talya et le sort qui sera réservé à sa maman. Pour rappel, la petite fille de Strépy-Braquegnies avait été retrouvée morte, tuée par au moins un des quatre chiens présents dans la maison, détenus par ailleurs dans des conditions lamentables. Mais la Cour d’Appel se proncera aussi sur le sort qui attend Iron, chiot Amstaff de 8 mois au moment des faits, détenu et élevé, en « saisie », par la SPA de La Louvière, depuis deux ans maintenant. L’autre Amstaff présent, adulte, avait été abattu sur place en raison de son agressivité envers les policiers.

Lire aussi Talya, 8 ans, tuée par un amstaff à Strépy-Bracquegnies: l’autre chien qui se trouvait aussi dans la maison au moment du drame saisi judiciairement!

Que risque Iron ? « Notre pire crainte, c’est que la justice accepte la demande de la maman de Talya », résume Gaëtan Sgualdino, président de la SPA La Louvière, qui manifestera devant le tribunal avec une bonne vingtaine de bénévoles du refuge.

« Le chien a en effet été saisi en tant qu’arme, mais la mort de Talya est accidentelle et donc, la saisie serait illégale. Dans ce cas de figure, le chien pourrait lui être restitué. Or, son intention est claire : faire euthanasier Iron, par mesure de prudence. Nous ne sommes évidemment pas du tout d’accord. Car d’une part, cette personne a été déchue de son droit de détenir des chiens et donc, à notre sens, de pouvoir prendre une décision le concernant. Mais en plus, Iron est un chien adorable et il n’y a aucune preuve de son implication dans le décès de Talya. »

Gaëtan Sgualdino, président de la SPA La Louvière. - C.Lo.

C.Lo.

C.Lo.

C.Lo.

C.Lo.

C.Lo.

« Faire notre job : le confier à une famille responsable »

La décision que la SPA aimerait voir la justice prendre, c’est effectivement d’annuler la saisie d’Iron… et de le confier, en pleine propriété et responsabilité au refuge où il vit depuis bientôt deux ans et où il fait l’unanimité auprès des bénévoles.

« Et que nous puissions faire notre job : le confier ensuite à une famille responsable, en pleine connaissance de cause. Soyons clairs : pour nous, Iron n’est pas impliqué dans la mort de Talya, mais il a été élevé dans la maltraitance. En deux ans chez nous, il est devenu un chien adorable, amitieux, qui adore les enfants et tous les bénévoles et soigneurs qui s’occupent de lui. Il n’est pas du tout agressif, mais quand même tenu en laisse. Il participe régulièrement à des balades canines. Nous avons chez nous des chiens, des molosses, bien plus agressifs qu’Iron… et qui eux, ne sont pas menacés d’euthanasie. »

Manifester pour influencer le tribunal

La seule manière pour la SPA d’influencer la décision de la Cour d’Appel de Mons, c’est… de manifester devant celle-ci, entre 11h30 et 13h ce mardi. Car la SPA n’est pas partie au procès. Et ce n’est pas anecdotique.

Une bonne vingtaine des bénévoles manifesteront. Mais Iron restera évidement au refuge. - C.Lo.

« Lors de sa saisie, la justice avait demandé une analyse comportementale du chien. Celle-ci avait été mitigée, mais c’est normal étant donné les conditions dans lesquelles il vivait… Il avait été retrouvé… deux jours après l’intervention de la police et des secours, apeuré, blotti dans une cabine de douche. Deux ans après, ici en juin, nous avons pris l’initiative de faire réaliser une nouvelle analyse comportementale. Sur nos propres deniers, 500 euros. Nous nous sommes adressés à la meilleure vétérinaire comportementaliste canine du pays, Joëlle Hofmans. Et cette étude a objectivé ce que nous pensions : ce chien a été socialisé et n’est pas un danger. »

Ce que nous avons pu constater de nos yeux, sans être expert dans le domaine : il nous a semblé très amical, jouette, plein d’énergie et sans la moindre once d’agressivité.

« La justice refuse de prendre en compte la 2e étude comportementale »

Nous avons eu accès au rapport d’évaluation d’Iron. Joëlle Hofmans le classe en niveau de risque 2 (sur 4) : chien présentant un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. La principale réserve étant d’éviter de le laisser sans surveillance en présence d’autres animaux ou d’enfants de moins de 12 ans. La vétérinaire préconise un replacement en famille, moyennant plusieurs conditions comme l’absence d’un autre chien et l’absence d’un enfant de moins de 12 ans. Il devra également avoir un suivi avec un nouveau bilan comportemental 10 jours après son adoption et un an après son adoption, ainsi que continuer de fréquenter les diverses balades canines organisées par la SPA afin de poursuivre sa socialisation.

Le souci ? « La justice refuse de prendre en compte cette étude comportementale, qu’elle n’a pas demandée », précise Gaëtan Sgualdino. « Or, pour nous, cette étude est déterminante dans la décision qui doit être prise vis-à-vis d’Iron. C’est pour cette raison que nous manifesterons devant le tribunal. »