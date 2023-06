Reprise des entraînements au Sporting de Charleroi: Maggiotti et Bernier étaient présents

C’est bel et bien reparti au Sporting de Charleroi. Les joueurs ont en effet effectué leur première séance sur le terrain de Marcinelle ce mardi matin sous un grand soleil.

En tout, dix-huit joueurs étaient présents pour ce premier entraînement de la saison, parmi lesquels on retrouvait Julien Maggiotti et Antoine Bernier. Thomas Lutte et Nicolas Closset étaient présents également, contrairement à Oday Dabbagh, Zan Rogelj, Jackson Tchatchoua et Youssouph Badji.