Honteux: les membres d’une famille prétendent partir fumer une cigarette et ne reviennent jamais payer l’addition, le montant était de plus de 250€ (vidéo)

Le propriétaire du Fisherman’s Arms à Newlyn, en Angleterre, est en colère. Il le fait d’ailleurs savoir via le compte Twitter de l’établissement. La raison ? Les membres d’une famille ont prétendu partir fumer une cigarette, mais ne sont malheureusement jamais revenus pour payer leur addition. Ils s’étaient pourtant fait plaisir, avec un repas dont le montant était de 251 €.

Lucy, employée du pub gastronomique, s’exprime auprès du Daily Mail : « Je travaille dans l’Horeca depuis 14 ans et cela ne m’était jamais arrivé auparavant. C’est juste décevant. Nous avons ouvert il y a à peine sept mois. Ils sont entrés, ont accumulé une énorme addition et sont sortis. Ils avaient beaucoup de cocktails, de nourriture, d’entrées, de plats principaux et de pudding. Nous serions ravis qu’ils reviennent et paient, mais je ne sais pas si cela va se produire ».