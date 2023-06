Coup de théâtre à la Pro League: Philippe Bormans, CEO de l’Union Saint-Gilloise, démissionne du conseil d’administration

Coup de théâtre à la Pro League, ce mardi après-midi. Philippe Bormans, CEO de l’Union Saint-Gilloise, démissionne du conseil d’administration de la Pro League expliquent nos confrères du Nieuwsblad. Il est « mécontent » ajoutent nos confrères.

Bormans représentait le k11, les « petits clubs » de la Pro League. Ceux-ci doivent maintenant chercher un nouveau représentant. Le conseil d'administration est composé de six administrateurs, dont quatre membres du club et deux indépendants, et d'un président élu par l'assemblée générale. Le conseil d'administration se réunit mensuellement et détient tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués à l'assemblée générale ou à la direction. Les membres actuels sont Wouter Vandenhaute (Anderlecht), Sven Jaecques (Anvers), Harm Van Veldhoven (Lommel), Isabelle Mazzara (indépendante) et Bart De Smet (indépendant). Lorin Parys en est le président.