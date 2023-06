Mort de Kyara, 4 ans et son frère Kyano, 8 ans dans l’incendie de leur maison à Puers-Saint-Amand: le père des deux enfants a été arrêté et est soupçonné d’incendie volontaire!

Comme le révèlent nos confrères de Het Laatste Nieuws, l’homme, répondant aux initiales d’A.V., a été arrêté dans le quartier de Buggenhout lundi en fin d’après-midi. Il a ensuite été emmené au poste de police et y a été entendu immédiatement. Il aurait alors fait des déclarations et a passé la nuit en garde à vue.

« Compte tenu du stade de l’enquête et de sa sensibilité, je ne veux rien dire sur le contenu du dossier et sur mon client », a souligné Maître Vosters à HLN. Selon le voisinage, profondément sous le choc, le couple avait récemment divorcé et l’homme harcelait régulièrement son ex-compagne ainsi que ses enfants. La commune a déposé un registre de deuil à l’hôtel de ville et a ouvert un registre de deuil numérique.