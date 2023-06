«On passe en code orange», annonce David Dehenauw: «Un orage violent près de la Panne et Coxyde avec des grêlons de 1-2cm», le numéro 1722 activé

Cet après-midi et ce soir, des orages localement intenses sont attendus depuis l’ouest et la frontière française. Ils pourront s’accompagner de grêle et de fortes bourrasques de vent, et conduire à d’abondantes précipitations en peu de temps. Lire aussi Voici les gestes à faire ou à ne surtout pas faire quand il y a des orages Très localement (plus probablement dans la moitié ouest), des quantités de précipitations plus importantes (proches de 40 mm) pourront être relevées. « On passe en orange parce que nous prévoyons localement > = 40 mm de précipitations en 6h » a ainsi expliqué David Dehenauw. Toutes les provinces flamandes, ainsi que celle du Hainaut et Bruxelles sont ainsi en alerte orange. Le reste du pays est, pour l’instant, en alerte jaune.

Une première cellule orageuse a frappé le littoral en ce début d’après-midi. « Un orage violent entre en Belgique près de la Panne et Coxyde avec des grêlons de 1-2cm, de fortes rafales et de fortes pluies. La côte, la Flandre occidentale et la région de Comines-Warneton sont à risque », a ainsi précisé David Dehenauw sur Twitter.

Le numéro 1722 a d’ailleurs été activé (voir ci-dessous).

Plus tard ce soir, des averses et des orages toucheront encore une partie du territoire et pourraient localement toujours être intenses, explique l’IRM.