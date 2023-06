Un suspect de multiples vols arreté sur une terrasse à Bruxelles: la victime avait localisé son GSM

La victime a contacté la police le lendemain du vol de sa montre et de son GSM car elle avait localisé son GSM volé sur une terrasse. Une équipe a été constituée et s'est rendue sur les lieux pour contrôler les personnes présentes sur la terrasse. Ce faisant, un suspect a été trouvé en possession du téléphone portable en question, ainsi que de deux autres téléphones portables et d'un taser. L'homme a été auditionné et a été reconnu par la victime sur base d’une photo.

Une vérification dans le système a révélé que l'homme était déjà connu pour plusieurs délits de vol aggravé. Une perquisition dans un squat où l'homme logeait a permis de retrouver une autre série d'objets suspectés d'avoir été volés. Neuf téléphones portables, un marteau-piqueur, deux perceuses et deux horloges ont été retrouvés. La montre dont parle la victime susmentionnée n'en faisait pas partie.