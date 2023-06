Festival de Télévision de Monte-Carlo 2023: voici le palmarès complet de la 62ème édition

Plusieurs fictions et documentaires télévisés ont été récompensés. Voici le palmarès complet :

Meilleur film et Prix Spécial du Jury (fiction) : « Le Colosse Aux Pieds d’Argile »

Meilleure création : « The Seed »

Meilleure actrice : Marie Reuther pour son rôle dans la série « Chorus Girl »

Meilleur acteur : Warren Brown pour son rôle dans la série « Ten Pound Poms »

Prix du Public BetaSeries : « The Seed »

Meilleur grand reportage d’actualité : « Life on the Donbas frontline » (France Télévisions)

Meilleur documentaire : « The Man Who Played with Fire »

Prix Spécial du Jury (docu) : « Nazanin »

Prix Spécial Prince Rainier III : « Until The Last Drop »

Prix AMADE : « Russia, The Stolen Children of Ukraine » (BFM TV)