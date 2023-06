Les tickets pour le match amical entre l’AS Eupen et le RFC Liège sont disponibles en ligne

Les places dans les tribunes T1 et T2 sont disponibles. La tribune T3 ne sera pas ouverte lors de ce match, la tribune T4 sera disponible pour les supporters visiteurs.

Le prix d’entrée pour les adultes est de 7 euros. Pour les enfants de 5 à 11 ans, les juniors de 12 à 21 ans et les plus de 65 ans, le prix est de 4 euros. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans. « L’abonnement n’est pas valable pour ce match », indique l’AS Eupen, précisant encore que « le match se déroulera sur le terrain A du Stade au Kehrweg et débutera à 16h. »