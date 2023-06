Jeux européens: Kevin Borlée et Camille Laus porte-drapeaux de la Belgique pour la cérémonie d’ouverture

Kevin Borlée et Camille Laus seront les porte-drapeaux de la Belgique lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux européens à Cracovie, en Pologne, mercredi soir. Le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) l’a annoncé mardi.

« Ils symbolisent les valeurs olympiques d’excellence, d’amitié, de respect et de solidarité au sein de l’équipe belge », a déclaré le COIB à propos des deux athlètes. Kevin Borlée et Camille Laus sont respectivement les capitaines des Belgian Tornados et des Belgian Cheetahs, les équipes de 4x400 mètres. Ils ont également été sélectionnés pour les Jeux Européens dans l’équipe mixte de relais 4x400 mètres.