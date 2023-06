Mon véto, mon humain & moi: la nouvelle campagne de l'UPV sera inaugurée à la Foire de Libramont

Ce suivi permet non seulement de prévenir les maladies et les problèmes de santé, mais aussi de les détecter plus rapidement, ce qui peut améliorer significativement les chances de guérison. Un suivi régulier permet, également, de mieux comprendre les besoins spécifiques de notre animal de compagnie (alimentation, comportement…) En prenant soin de la santé de nos animaux de compagnie, nous les aidons à vivre plus longtemps et en meilleure santé, et nous nous assurons qu'ils continuent de nous apporter de la joie et de l'affection pour de nombreuses années à venir.