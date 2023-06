Un million d’euros en plus pour améliorer la mobilité et la sécurité aux Ardentes, le festival qui se tiendra à Liège du 6 au 9 juillet

Propreté, mobilité, sécurité, tout a donc été retravaillé en tenant compte des soucis rencontrés l’année dernière. Ce qui a évidemment un coût pour les organisateurs : « Plus ou moins un million d’euros en plus, sur un budget total de 22 millions, rien que pour financer les améliorations apportées cette année, détaille Gaëtan Servais, un des patrons du festival liégeois. Rien que le budget pour les navettes du TEC a doublé. »

Les Ardentes à Rocourt, ce sont désormais 65.000 festivaliers par jour et 26.500 campeurs. Avec toutes les nuisances qu’ils peuvent occasionner pour les habitants de Liège et d’Ans. Depuis l’an dernier, des réunions publiques ont donc rassemblé organisateurs, autorités communales, police et riverains : « Nous avons donc identifié les désagréments, qu’on a travaillé à régler », assure Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège. Sur la Cité ardente, Ans et dans une moindre mesure Juprelle, près de 6.500 ménages sont en effet impactés par le festival liégeois.

Tout le monde est d’accord : il est compliqué d’éviter complètement l’entrée de produits stupéfiants sur les sites du festival. Mais d’importants moyens seront quand même déployés pour réduire le phénomène autant que possible. « Des dispositifs seront installés à chaque entrée, explique Jean-Marc Demelenne, le chef de corps de la police liégeoise. On utilisera même des moyens spéciaux. »

La police va déployer les grands moyens. - Van Ass

Et 500 agents de sécurité ou stewards compléteront le dispositif policier, dans ou aux alentours du site du festival. Le commissariat de police de Sainte-Walburge élargira quant à lui ses heures d’ouverture jusque minuit durant les quatre jours.

500 agents de sécurité ou stewards veilleront aussi sur les festivaliers. - TVA

2. Mobilité : des navettes plus proches et plus fréquentes

L’objectif est d’encourager les festivaliers à éviter la voiture. Le système des navettes a donc été revu. Leur nombre a ainsi été augmenté de 30 % par rapport à l’édition 2022. Tout comme l’endroit où les prendre, qui se rapprochera du site du festival, et le circuit qu’elles empruntent, qui sera plus court. « L’idée, c’est d’avoir 35 bus qui attendent à la sortie, explique M. Servais. Et que, quand le dernier démarre, le premier soit de retour. »

Les parkings prévus. - DR

Ces navettes desserviront le Cadran pour ceux qui retournent à Liège et la gare d’Ans, pour ceux qui privilégient le train.

3. Mobilité : Waze pour les automobilistes et un parking pour vélos et trottinettes

Pour améliorer la mobilité, plusieurs « circuits » ont été établis pour les automobilistes au départ des différentes autoroutes. Plusieurs sorties seront ainsi fermées aux festivaliers (la 33 Rocourt et celle sur le E313). « Mais nous avons une collaboration avec Waze, qui indiquera les sorties fermées et dirigera vers les différents parkings », souligne M. Demelenne.