Le futur parc près de la gare de l’Ouest à Molenbeek se cherche un nom

Les usagers du parc sont invités, jusqu’au 30 août, à déposer leurs idées dans la boîte prévue à cet effet dans le tout nouveau pavillon. À l’occasion des séances de cinéma « PleinOPENair », les 14 et 15 juillet, un vaste appel à idée aura également lieu. Une première sélection sera ensuite opérée parmi les idées récoltées durant l’été par Toestand, l’association qui gère le pavillon et l’occupation temporaire du site. Le choix définitif sera opéré lors de la Fête du parc, le samedi 23 septembre. Un dispositif ludique sera mis en place pour rendre le vote accessible à tous.

« Ce parc, nous allons le concevoir avec et pour les habitants, en partant de leurs besoins, usages et envies. Se projeter dans l’avenir, ça passe par choisir le nom de ce nouveau lieu qu’on crée ensemble. Je me réjouis d’être en septembre pour le découvrir ! », déclare Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Environnement et de la Démocratie participative.