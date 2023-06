Des alpagas au Domaine des Hautes Fagnes, à Waimes, pour un nouveau concept bien-être

Dès le 1er juillet prochain, le Domaine des Hautes Fagnes sera le premier Hôtel-Spa de Belgique à accueillir un parc animalier avec quatre alpagas. Zoothérapie et bien-être sont au cœur du développement de ce nouveau projet proposé par le Domaine des Hautes Fagnes pour compléter son offre.

« Depuis 14 ans et la reprise de l’infrastructure par Pauline Petta, le Domaine des Hautes Fagnes mise sur un hébergement de qualité, en symbiose avec l’environnement de la région, mais aussi sur un espace de bien-être et de raffinement accessible à tous et qui se veut cocoon et familial. La création d’un parc animalier avec quatre alpagas, dès ce 1er juillet, entre parfaitement dans cette vision de bien-être et de proximité avec la faune et la flore. Il vient compléter l’offre wellness du centre Vita Natura présent au cœur du Domaine des Hautes Fagnes », annonce l’hôtel dans un communiqué.