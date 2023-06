Le 100% électrique en 2035 mis en doute par… un organe européen

Jusqu’à présent, les plus ardents défenseurs de la transition 100% électrique voulue par l’Europe pouvait argumenter que l’opposition venait des constructeurs, ou de pays cherchant à défendre leur industrie au détriment de l’environnement. Mais là, c’est carrément une institution qui remet le projet en cause. Dans un rapport publié il y a quelques jours, la Cour des comptes européenne pointe principalement le problème des batteries. L’Union européenne ne serait ainsi pas en mesure de faire face sur les plans de l’accès aux matières premières, de l’augmentation des coûts et de la concurrence mondiale féroce (le rapport ne cite pas la Chine, mais…).

Passer d’une dépendance à l’autre

A terme, la seule solution de l’Europe pour atteindre le 100% électrique en 2035 serait d’avoir recours à l’importation massive de batteries, au détriment de sa propre industrie automobile et de ses emplois. « Les batteries ne doivent pas devenir le nouveau gaz naturel de l’Europe. Il faut éviter qu’elle se retrouve dans la même situation de dépendance. Il en va de sa souveraineté économique. L’UE doit être plus attentive aux dures réalités géopolitiques et économiques - notamment l’accès aux matières premières - pour avoir une chance de gagner son pari », a déclaré un membre de la Cour des comptes responsable de l’audit. A bon entendeur…