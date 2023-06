Mercedes Classe E Break : un petit sacrifice pour le style

Comme nous le disions il y a quelques jours, le grand break familial est une espèce en voie de disparition. Comme d’autres catégories, elle est victime de la popularité du SUV, qui n’est pourtant pas particulièrement plus pratique. Heureusement, certaines marques résistent, comme Mercedes. Mais il faut s’adapter pour survivre, et la Classe E Break en est la preuve. Car pour survivre, il faut séduire, ce qui n’est plus possible avec un break présentant un profil arrière de parpaing. Il faut un profil dynamique, une ligne de toit fuyante, une carrosserie galbée. Et cela implique le sacrifice de la raison d’être d’un break : du volume de chargement. Cela dit, avec un coffre de 615 litres, la nouvelle E Break ne perd que 25 litres par rapport à sa devancière, et reste une référence de la catégorie.

Plug-in

Du moins dans les versions classiques, car en version PHEV, la présence des batteries réduit le volume à 460 litres. La bonne nouvelle est que par rapport à la précédente E Break, ces batteries ne forment plus une bosse au fond du coffre. Au lancement, Mercedes proposera des 4 cylindres essence (204 ch) et diesel (197 ch), tous deux assistés d’une microhybridation de 23 ch. Il y aura aussi une version plug-in essence de 312 ch, promettant 100 km d’autonomie électrique. Plus tard arriveront encore d’autres versions plug-in essence et diesel, ainsi qu’un 6 cylindres diesel. Le lancement de la nouvelle Mercedes Classe E break est prévu pour l’automne prochain. Les prix ne sont pas encore communiqués.