Hi-Phi Z, la chinoise électrique (trop?) ambitieuse

Si vous pensez que les Chinois ne nous envoient que leurs produits low-cost, vous vous trompez. Depuis quelques mois, les marchés européens voient arriver des modèles qui, contrairement aux MG, ne jouent pas la carte du tarif hyper-compétitif. On pense par exemple à BYD, dont les prix sont pourtant difficilement justifiables, d’après ceux qui ont essayé les voitures. Mais il y a aussi les marques aux réelles prétentions haut de gamme qui, sur leurs terres natales, ringardisent et font commercialement souffrir nos marques premium traditionnelles. Voyez la Nio ET7, comparable à une Mercedes EQS, tant sur le plan technique que sur celui du prix. Et voici qu’arrive en Allemagne et en Norvège cette autre marque qui n’a franchement pas peur.

105.000 €

Admettons, la Hi-Phi Z affiche un design pour le moins avant-gardiste. On aime ou on aime pas, mais c’est tout sauf conservateur ou anonyme, et le coup de la « double-portière » arrière fait son petit effet. Admettons aussi que, peut-être, la qualité de fabrication est de très haut niveau. Mais en Allemagne, la Hi-Phi Z d’entrée de gamme (655 ch, 555 km WLTP) est facturée quelque 105.000€. On est en plein terrain des Mercedes EQE et Audi e-tron GT, et pas significativement en-dessous de la Porsche Taycan. Certes, la Chinoise est la plus puissante à tarif comparable, et il faudra sûrement ajouter quelques options aux allemandes. Tout ça pour une différence de peut-être 5.000 à 10.000€ en faveur de la Hi-Phi. Autant c’est une différence qui compte pour une voiture « populaire », autant ça ne doit guère impacter la décision de ceux qui achètent ce genre de voitures. Et d’après vous, ils préféreront une marque au nom prestigieux, ou un objet chinois inconnu avec des portières trop cool ? Mais bon, on peut se tromper, peut-être que ça va se bousculer dans les concessions Hi-Phi.