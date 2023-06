Le parc Mathelin (Messancy) accueillera la fête de la musique le samedi 24 juin

Quel sera l’horaire ?

Dès 15h, ce sera « Animaux et macadam » suivi à 16h d’« Harmonie Royale Concordia de Messancy », à 17h50 « Drink Too Much », à 19h40 « Motueka », à 21h30 « Stereo Grand » et à 23h20 « FOꓘKOP.EЯA ».