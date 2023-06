L’aérodrome de Saint-Hubert accueille le « Fly In’ Festival» qui se tiendra les 1 et 2 juillet

L’avion EXTRA 300 est l’excellence même de la voltige aérienne au niveau mondial (Ce sont les mêmes avions qui participent à la Red Bull Air Race). Ses performances, pour sa version biplace (identique à celle qui sera présente au Fly In’ Festival), lui permet d’accuser un facteur de charge de + et – 8 G (8 x votre poids)… C’est ce que ressentent les pilotes de chasse dans leur avion… Dans notre avion, vous aurez devant vous un « G-FORCE METER » qui est un appareil qui calcule en instantané le facteur de charge… A celui qui ira le plus haut…

Ceci dit, il y en aura pour tous les goûts (et pour les moins téméraires) puisqu’il y aura aussi des vols découverte en hélico, ULM, planeur et avion… Et si vraiment, il ne fallait pas quitter le plancher des vaches, on vous proposera d’enfourcher l’une des trottinettes électriques pour parcourir en pleine nature les 5 km qui bordent les pistes. Voilà l’occasion de découvrir l’aérodrome différemment entre aventure et amusement.